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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 15:35 19.10.2018 - 15:35

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский суд вынес постановление по делу "Еврокомиссия против Польши", в соответствии с которым польские власти обязаны приостановить реализацию национальной судебной реформы, говорится в пресс-релизе суда, опубликованном в пятницу.

"Польша обязана незамедлительно приостановить применение положений национального законодательства, которое относится к снижению пенсионного возраста судей Верховного суда", - говорится в документе.

В пресс-релизе отмечается, что постановление не является окончательным, и суд ЕС вынесет решение по этому делу позднее.

С 3 июля в Польше вступил в силу новый закон о Верховном суде Польши, предусматривающий серьезные изменения процедуры назначения судей и требований к ним.

Закон, в частности, предусматривает снижение пенсионного возраста для судей Верховного суда Польши с 70 лет до 65 лет. Кроме того, президент страны теперь может по своему желанию переназначать судей.

В правительстве Польши отметили, что закон о Верховном суде нацелен на борьбу с коррупцией и другие преобразования, которые сделают судебную систему более современной.

В Евросоюзе заявили, что подобная реформа противоречит принципу независимости судебной системы и несменяемости судей. Еврокомиссия подала иск в суд Евросоюза, начав разбирательство в отношении предполагаемого нарушения Польшей законодательства ЕС.

1тэ аю бп

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