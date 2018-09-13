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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 15:04 13.09.2018 - 15:04

Люксембург. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейский суд общей юрисдикции в четверг отклонил иски российских компаний, включая "Роснефть" и Сбербанк (MOEX: SBER), о необоснованности санкций Евросоюза, передает агентство Bloomberg со ссылкой на решение суда.

Речь идет о санкциях ЕС, принятых в отношении России в 2014 году.

В судебных документах также фигурируют "Газпром нефть", Внешэкономбанк, ВТБ (MOEX: VTBR), DenizBank AS (турецкая "дочка" Сбербанка).

Представитель "Роснефти" (MOEX: ROSN) отметил: "Несмотря на то, что убедительная аргументация незаконности санкционных мер, предоставленная компанией в Суде ЕС, была фактически проигнорирована, "Роснефть" продолжит последовательно защищать интересы своих акционеров, в том числе и от влияния неправомерных санкционных ограничений, используя все имеющиеся в ее распоряжении правовые инструменты".

В Сбербанке (MOEX: SBER) заявили, что банк "разочарован тем, что Суд Европейского союза не удовлетворил его иск об оспаривании включения банка в список российских организаций с государственным участием, против которых ЕС ввел санкции в 2014 году". "В настоящий момент банк внимательно изучает судебное решение и вскоре определится с ответными действиями. Несмотря на продолжающуюся ситуацию с санкциями Европейского союза, банк остается приверженным своим ценностям и будет делать все ради своих клиентов", - отметили в Сбербанке.

В пресс-службе "Газпром нефти"(MOEX: SIBN) заявили: "Компания считает решение суда необоснованным и несправедливым, будет принимать решение о последующих действиях после детального анализа судебного акта".

Как сообщалось, вслед за "Роснефтью" иски в связи с европейскими санкциями подали также "Газпром нефть", ВЭБ, Сбербанк и ВТБ. Дело "Роснефти" против Совета ЕС является первым делом по оспариванию санкций, инициированным российской компанией. В апреле прошлого года "Газпром нефть" и Сбербанк получили из Европейского суда предложение отложить рассмотрение их дел по санкциям до вынесения решения по аналогичному иску "Роснефти".

"Роснефть" подала иск к властям Великобритании о правомерности секторальных санкций ЕС, введенных против России в 2014 году. По мнению "Роснефти", Великобритания трактовала их слишком широко, что привело к дополнительным неоправданным ограничениям для работы компании на международных рынках.

Однако в январе 2015 года Высокий суд Лондона направил иск "Роснефти" в Суд ЕС, так как российская компания оспаривает постановления Евросоюза и у британского суда нет полномочий выносить решение об их правомерности. Номер дела - C-72/15. "Роснефть" также оспаривает санкции ЕС напрямую в Европейском суде общей юрисдикции (втором по значимости в ЕС после Европейского суда), однако разбирательство по этому иску отложено до тех пор, пока не будет принято решение Европейского суда по иску, поданному в Великобритании.

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