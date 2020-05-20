Суд ЕС отклонил иски Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм ЕС на газопроводы из третьих стран
Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Европейский суд (European Court of Justice) отклонил иски Nord Stream 2 AG на решение по законодательству о газе.
"Суд объявляет, что иск Nord Stream AG and Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет отдельные правила рынка на газопроводы из третьих стран, не принимается судом", - говорится в сообщении суда.
Ан ск *
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