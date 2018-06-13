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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 9:50 13.06.2018 - 09:50

Брюссель. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Суд Европейского союза подтвердил эксклюзивное право французского дизайнера обуви Кристиана Лубутена на знаменитые красные подошвы женских туфель и признал, что красный цвет может рассматриваться как фирменный торговый знак.

Судебная тяжба началась в 2012 году, когда голландская сеть магазинов vanHaren представила коллекцию обуви Fifth Avenue в сотрудничестве с голливудской актрисой Хэлли Берри, в которой присутствовали туфли-лодочки с красными подошвами, сообщает BBC.

К.Лубутен счел это незаконным использованием элемента своего товарного знака, на тот момент законодательно защищенного в странах Бенилюкса. С ним согласился Гаагский окружной суд, вынесший в отношении vanHaren временный судебный запрет на продажу сине-черных туфель с красной подошвой.

В 2014 году vanHaren подал апелляцию, и дело направили в Европейский суд. Представители компании настаивали на том, что у К.Лубутена не может быть эксклюзивного права на красные подошвы, поскольку по законам ЕС "форма товара, добавляющая ему значительную стоимость" не признается элементом торговой марки на территории ЕС.

Как заявлял генеральный адвокат Европейского суда Мацей Шпунар, выступавший на стороне голландской фирмы, решение суда не должно учитывать "привлекательность товара, обусловленную репутацией марки или ее владельца".

Торговая марка К.Лубутена, как значится в документах, включает право на использование "красного цвета (оттенок Pantone 18 1663TP), нанесенного на подошву туфли".

К.Лубутен приветствовал решение суда. Он создал первую пару своей фирменной обуви на красной подошве в 1993 году, воспользовавшись красным лаком для ногтей своей ассистентки.

"Защита красной подошвы как товарного знака Christian Louboutin закреплена Европейским судом, - говорится в заявлении дизайнера. - Красный цвет, нанесенный на подошву обуви на высоком каблуке, является меткой, которую Christian Louboutin использует в течение многих лет".

"Индустрия моды и предметов роскоши будет довольна этой победой Лубутена, в том числе бренды, которые полагаются на конкретные цвета, цветовые комбинации или знаки, размещенные на их продукции в качестве логотипа", - полагает партнер юридической фирмы Stevens & Bolton Элейн О'Харе.

Служба финансово-экономической информации

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