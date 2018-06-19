Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 10:48 19.06.2018 - 10:48

Париж. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Суд Европейского союза во вторник оставил в силе решение, согласно которому лидер французской партии "Национальное объединение" (предыдущее название - "Национальный фронт") Марин Ле Пен обязана возместить Европарламенту 300 тыс. евро, сообщают французские СМИ.

Соответствующее постановление суд вынес по итогам рассмотрения дела о растрате М.Ле Пен средств Европарламента на фиктивное трудоустройство помощников в то время, когда она была депутатом в Европарламенте.

Таким образом, базирующийся в Люксембурге суд ЕС отклонил иск лидера французских ультраправых с требованием отменить решение, принятое Европарламентом в конце 2016 года относительно взыскания данной суммы.

М.Ле Пен обвиняют в том, что она назначала сотрудников своей партии парламентскими помощниками и выплачивала им зарплаты из бюджета Европарламента. При этом этим люди фактически не выполняли работу по линии Европейского парламента.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line