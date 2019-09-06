Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 11:49

Лондон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Высокий суд Лондона вслед за Сессионным судом Шотландии не стал накладывать запрет на приостановку работы парламента премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает в пятницу Sky News.

В то же время, судьи постановили, что на это решение может быть подана апелляция в Верховный суд Британии. Ожидается, что там дело будет заслушано 17 сентября.

Ранее на этой неделе Сессионный суд Шотландии постановил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на законных основаниях отправил членов палаты общин на дополнительные каникулы.

После того, как Джонсон запросил у королевы Елизаветы II одобрение на приостановку работы парламента Британии, группа британских депутатов обратилась в суды Эдинбурга, Лондона и Белфаста с целью оспорить это шаг премьера. Решение по делу в Белфасте еще не принято.

Перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября - и продлится до 14 октября.

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