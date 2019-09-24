Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 11:04

Париж. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Во Франции начался громкий судебный процесс над фармацевтическим гигантом Servier, которого обвиняют в непредумышленном убийстве из-за препарата для больных диабетом с избыточным весом.

Суду предстоит выяснить, несет ли ответственность компания за смерти по меньшей мере 500 человек, принимавших Mediator, сообщает BBC.

Как утверждает сторона обвинения, Servier не предупреждала пациентов о побочных эффектах и возможном летальном исходе от приема препарата. Mediator, разработанный в середине 70-х годов, изначально предназначался для диабетиков, страдающих излишним весом. Позднее его стали выписывать всем желающим похудеть для подавления аппетита.

Авторы независимых исследований предполагают, что число умерших после приема Mediator может быть больше - до 2 тыс. человек. Лекарство не продается во Франции с 2009 года, на тот момент препарат был изъят из продажи в США, Испании и Италии.

Сама Servier с цифрами не согласна и заявляет, что есть лишь три подтвержденных случая смерти из-за Mediator. В остальных случаях речь идет о других проблемах, от которых страдали пациенты. Компания также отрицает, что врала о побочных эффектах, говоря, что не знала о проблемах.

Помимо сотрудников Servier и ее девяти "дочек", на скамье подсудимых находятся несколько представителей фармацевтического регулятора страны - Национального агентства по безопасности лекарственных средств (ANSM).

Суду предстоит также выяснить, почему лекарство так долго оставалось в свободной продаже, несмотря на появившиеся сомнения в безопасности препарата и предупреждения врачей о серьезных побочных эффектах задолго до его запрета.

Адвокаты истцов заявляют, что компания десятилетиями намеренно вводила пациентов в заблуждение, чему потакали регуляторы. По оценкам, она заработала не менее 1 млрд евро на продаже этого лекарства.

Процесс, в котором принимают участие 2,6 тыс. истцов, 21 ответчик, 376 адвокатов и сотни свидетелей, продлится до апреля 2020 года.

На сайте фармкомпании говорится, что Servier предложила выплатить компенсации более 3,7 тыс. пострадавшим на сумму в 164,4 млн евро, 132 млн евро уже были выплачены.

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