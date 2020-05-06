Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 10:33

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Федеральный судья США издал распоряжение о проведении в июне президентских демократических праймериз в штате Нью-Йорк, отмененных ранее из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила в среду газета The New York Post.

По ее данным, судья южного округа штата Нью-Йорк Анализа Торрес постановила, что решение избирательной комиссии Нью-Йорка отменить голосование противоречит конституции и все кандидаты, снятые с голосования, должны быть включены обратно в избирательные бюллетени.

"Исключение кандидатов в президенты из избирательных бюллетеней не только лишает этих кандидатов права заручиться голосами..., оно лишает демократических избирателей возможности выбирать делегатов, которые будут продвигать их точку зрения", - говорится в заявлении Торрес, которое она сделала накануне.

При этом Торрес призвала избирателей голосовать по почте из-за пандемии COVID-19.

Как отмечает издание, представитель избирательной комиссии Нью-Йорка заявил о том, что на данный момент решение судьи пересматривают юристы.

Как сообщает The New York Post, решение возобновить проведение праймериз последовало после того, как экс-участник предвыборной гонки бизнесмен Эндрю Ян подал в суд на избирательную комиссию Нью-Йорка, заявляя, что отмена праймериз "принципиально лишает избирателей права выбирать следующего кандидата на пост президента Соединенных штатов".

Демократы в избирательной комиссии 26 апреля объявили о решении не проводить праймериз в Нью-Йорке.

Ранее из-за коронавируса проведение праймериз отложили в 16 штатах США.

Нью-Йорк является эпицентром распространения коронавируса COVID-19 в США. По состоянию на 6 мая в штате диагностировано более 330 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 25 тыс. инфицированных скончались.

1ви ар

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