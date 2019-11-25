Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 0:21

Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Федеральный суд США постановил, что бывший советник Белого дома Дон Макган должен выполнить повестку Палаты представителей и дать показания в Конгрессе, сообщает CNN.

"Каким бы занятым или важным ни был помощник президента, и какова бы ни была его близость к чувствительным вопросам внутренней и национальной безопасности, президент не имеет права ограждать его или ее от действий, исполнение которых требует закон",- говорится в постановлении судьи Кетанджи Браун Джексон.

Отмечается, что Министерство юстиции, скорее всего, обжалует решение суда.

Ранее судебный комитет Палаты представителей США обратился в суд с просьбой обязать бывшего советника Белого дома Макгана дать показания о предполагаемых попытках президента Дональда Трампа воспрепятствовать расследованию вмешательства России в выборы 2016 года.

Макган фигурирует в отчете Мюллера, представленном в апреле, демократы считают, что он может стать ключевым свидетелем против Трампа.

Изначально бывший советник утверждал на допросах следователей команды Мюллера, что Трамп неоднократно требовал отставки спецпрокурора, однако позднее отказался от этих показаний.

Если бы Макган явился для дачи показаний, он все еще мог бы отказаться отвечать на вопросы, ссылаясь на привилегию руководителя.

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