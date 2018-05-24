Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 19:16 24.05.2018 - 19:16

*** Также Помпео обязали помочь комитету Демократической партии в передаче юридической жалобы сотрудникам ГРУ РФ

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Национальный комитет Демократической партии добился распоряжения суда, обязывающего администрацию президента США Дональда Трампа помочь демократам в ходе судебного разбирательства о возможном вмешательстве РФ в американские выборы, госсекретарь США обязан передать представителям России жалобу по данному процессу, передает в четверг агентство "Блумберг".

"Окружной судья США Джон Коелтл в среду одобрил запрос комитета, обязывающий департамент государственного секретаря США Майка Помпео передать (представителям - ИФ) России официальную юридическую жалобу в соответствии с законом США об иностранном суверенном иммунитете", - говорится в сообщении агентства.

Как отмечает агентство, начатый демократами судебный процесс осложняется тем фактом, что российское правительство не принимает американские юридические жалобы по почте.

Кроме этого, по информации "Блумберг", суд обязал госдепартамент помочь комитету Демократической партии в передаче юридической жалобы сотрудникам ГРУ РФ.

20 апреля Национальный комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск в суд в отношении правительства России, предвыборной команды президента Д.Трампа и организации WikiLeaks.

Иск был подан в окружной суд Манхэттена. В иске говорилось, что сотрудники предвыборной кампании Д.Трампа вступили в сговор с руководством России и российской военной разведкой, чтобы "навредить" кандидату в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, а также помочь Д.Трампу на выборах, взломав компьютерные сети Демократической партии и распространив полученные оттуда материалы.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В Демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на борьбу за пост президента.

Американские спецслужбы обвиняют в причастности к взлому компьютеров Национального комитета Россию.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер проводит в США расследование о вероятном вмешательстве России в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией.

Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в американские выборы.

ла аю об

Neuer Inhalt Horizontal Line