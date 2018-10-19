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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 22:36 19.10.2018 - 22:36

Вашингтон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Окружной суд Александрии в штате Вирджиния огласит приговор экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту 8 февраля 2019 года, сообщает в пятницу газета "Хилл".

Речь идет об обвинениях в финансовых махинациях. Суд присяжных в августе признал П.Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера.

Также по просьбе адвокатов П.Манафорта судья согласился продлить процесс подготовки П.Манафортом его предприговорного доклада. Защитник П.Манафорта сослался на проблемы со здоровьем своего подзащитного. На заседание суда П.Манафорта привезли в инвалидном кресле.

Правонарушения П.Манафорта были выявлены спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

В сентябре, чтобы избежать второго судебного процесса, П.Манафорт заявил, что готов признать часть обвинений против себя и сотрудничать со следствием.

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