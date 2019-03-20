Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 8:26

Брюссель. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Международный суд ООН в Гааге в среду вынесет окончательный приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, сообщает телеканал Euronews.

Ожидается, что вердикт будет озвучен примерно в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Западные СМИ отмечают, что вынесенное решение не будет подлежать обжалованию.

В марте 2016 года Международный трибунал по бывшей Югославии вынес приговор Р.Караджичу, в соответствии с которым он был осужден на 40 лет тюремного заключения по обвинению "в геноциде в Сребренице и преступлениях против человечности в Боснии и Герцеговине в период 1992-1995 гг."

Р.Караджич, говоря об этом приговоре, тогда заявил, что "ничто из того, что вменялось в рамках этого дела, не является правдой". Он подал апелляцию на это решение.

Адвокаты Р.Караджича в апреле 2018 года на заседании Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге, на котором начался процесс рассмотрения апелляции Р.Караджича, призвали упразднить приговор и инициировать новый процесс.

Сторона обвинения также осталась недовольна итогом судебного процесса и потребовала ужесточить меру наказания - с 40 лет до пожизненного срока.

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