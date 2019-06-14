Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Судьи в Международном суде ООН приступают к обсуждению поданного Украиной иска о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, сообщил в пятницу "Интерфаксу" представляющий этот суд юрисконсульт Хуан Игнасио Массун.

"С этого момента (с момента завершения слушаний - ИФ) Арбитражный трибунал начинает обсуждение (дела по существу - ИФ). Сроки принятия арбитражного решения не установлены", - отметил юрисконсульт.

В расписании суда отмечается, что финальные слушания по этому делу должны были пройти с 14:30 (15:30 мск) по 17:30 по местному времени (18:30 мск).

Юрисконсульт пояснил, что по итогам рассмотрения спора будет принято решение, которое может предусматривать возмещение ущерба, в соответствии с приложением 7 Конвенции ООН по морскому праву.

Статья 10 приложения 7 Конвенции устанавливает, что "решение арбитража ограничивается предметом спора и в нем излагаются мотивы, на которых оно основано". Статья 11 предусматривает, что "решение окончательно и обжалованию не подлежит, если стороны в споре заранее не договорились о процедуре обжалования".

Арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала заявление о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, инициировав разбирательство о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.

Как сообщалось, на открытой части слушаний ранее на этой неделе посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач заявил, что Международному суду ООН в Гааге следует отклонить поданный Украиной иск.

"Все требования Украины основаны на неверном представлении о ситуации. У суда нет юрисдикции для их рассмотрения. Мы призываем суд полностью отклонить иск", - сказал Лобач.

Он пояснил, что претензии Киева по части Черного моря у Крыма основаны на позиции Киева о том, что полуостров - часть Украины. Суд, отметил российский дипломат, не уполномочен рассматривать вопрос о том, является ли Крым частью РФ или Украины. Следовательно, не имея возможности высказаться о территориальной принадлежности Крыма, Международный суд не может рассматривать и вытекающие из этого вопросы, такие, как использование территориальных вод близ Крыма.

Посол подчеркнул, что похожие претензии Украины по Азовскому морю и Керченскому проливу также нельзя рассматривать в Международном суде ООН. В том, что касается Керченского пролива, по словам Лобача, работает та же логика, что и в случае с претензиями по Черному морю. Он напомнил, что РФ считает, что обладает суверенитетом над проливом, но при этом признает и некоторые связанные с ним права украинской стороны.

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, в свою очередь, заявила, что Киев надеется на согласие РФ выполнять решение Международного суда ООН по иску о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

"Мы надеемся, что тот факт, что Россия представлена на слушаниях, означает ее готовность выполнять предписания суда, причем вне зависимости от того, какими они будут", - сказала Зеркаль на заседании суда в Гааге.

В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву предписал РФ освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Однако российская сторона заявила, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента, и потому не участвовала в рассмотрении дела и не выражала готовность выполнять распоряжения суда.

Зеркаль отметила, что Украина считает лишенной оснований позицию РФ о том, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска. Россия считает, что в данном случае все зависит от того, считать ли Крым частью РФ или Украины. А суд, по мнению Москвы, не уполномочен решать этот вопрос.

Замглавы МИД Украины пояснила, что Киев убежден, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма здесь не играет роли, поскольку не только на Украине, но и на мировой арене считают полуостров частью Украины.

Она подчеркнула, что в нынешней ситуации Украина оказалась отрезанной от энергетических ресурсов у берегов Крыма, украинские рыбаки утратили доступ к привычным местам вылова рыбы. Кроме того, РФ, по ее словам "строит мосты, прокладывает трубопроводы и кабели, даже не консультируясь с Украиной". Замминистра напомнила о действующих по инициативе РФ ограничениях на судоходство близ Крыма, она охарактеризовала это как "травлю кораблей".

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