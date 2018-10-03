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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 15:22 03.10.2018 - 15:22

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Посол США в Нидерландах Пит Хукстра назвал иск Ирана к американской стороне необоснованным, отметив, что в итоге Международный суд ООН удовлетворил лишь небольшую часть требований истца.

"Только увидел решение Международного суда ООН, изложенного на 29 страницах. Это был необоснованный иск, по которому у суда ООН нет юрисдикции", - написал П.Хукстра в своем Twitter.

При этом он отметил, что "тем не менее, суд отклонил проведение широкомасштабных мер, которые требовал Иран".

"Вместо этого суд вынес узконаправленное постановление, касающееся ограниченный диапазон секторов", - напомнил американский посол.

Ранее в среду Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага вынес предварительное постановление по иску Ирана к Соединенным Штатам, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.

Список товаров, которые не должны подпадать под действие американских санкций, в частности, включает в себя продовольствие и медикаменты.

Иранская сторона просила суд принять временные обеспечительные меры, чтобы приостановить действие антииранских санкций. В Тегеране настаивают, что санкции наносят иранской стороне "невосполнимый ущерб", в том числе рядовым гражданам.

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