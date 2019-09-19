Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 18:13

Токио. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Суд Токио оправдал трех бывших топ-менеджеров Tokyo Electric Power Company (TEPCO) в деле об аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, сообщает японский телеканал NHK.

Решение может быть обжаловано.

Экс-глава TEPCO Цунэхиса Кацумата (79 лет) и его заместители Итиро Такэуро (73 года) и Сакаэ Муто (69 лет) обвинялись в халатности в связи с тем, что АЭС не была закрыта в ожидании мощного цунами, хотя руководство было осведомлено о рисках. Прокуратура просила приговорить каждого к пяти годам заключения.

Обвинение утверждало, что еще в 2002 году руководство получило предупреждение, что АЭС может накрыть цунами высотой более 15 м, но не стало укреплять защиту станции.

Фигуранты дела вины не признавали. Защита утверждала, что приближение цунами нельзя было предсказать, а катастрофы не удалось бы избежать даже в случае принятия предупредительных мер.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое спровоцировало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к масштабной аварии.

Волны затопили четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывели из строя систему охлаждения их реакторов, что привело к серии взрывов водорода и плавлению ядерного топлива в активной зоне. На станции не были готовы к сложной ситуации, были допущены ошибки.

Три из шести реакторов АЭС были повреждены, что привело к радиоактивному загрязнению окружающих территорий. Около 160 тыс. человек были эвакуированы из зоны заражения. Эта трагедия считается самой страшной ядерной катастрофой со времен аварии на Чернобыльской АЭС. Полная ликвидация последствий аварии, как полагают, займет десятки лет.

После аварии в Японии на некоторое время были остановлены все ядерные реакторы, но после проверки на безопасность часть из них была запущена вновь.

Оь ак ав*

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