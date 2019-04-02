Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 14:12

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Судья Берил Хауэлл из американского округа Колумбия отказалась рассекретить название подконтрольной иностранному правительству компании, связанной с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера, сообщает издание Politico.

Раскрыть название компании требовала некоммерческая организация "Комитет журналистов за свободу прессы".

В то же время, судья удовлетворила ходатайство организации о доступе к отредактированным версиям ряда документов по делу компании.

Несмотря на завершение расследования Р.Мюллера, работа расширенной коллегии присяжных по неизвестной компании продолжается, сообщали на прошлой недели в Минюсте США.

В июле 2018 года расширенная коллегия присяжных по запросу Р.Мюллера потребовала от неизвестной иностранной компании предоставить некую информацию. Компания оспорила это требование, однако ее апелляцию отклонили несколько судов, в том числе Верховный суд США. В результате за неповиновение суду в отношении компании ежедневно начисляется штраф в размере $50 тыс., по данным СМИ его общая сумма уже могла достигнуть более $3,5 млн.

Малое количество сведений о компании и ее связь с расследованием спецпрокурора привлекает внимание американских СМИ. За все время судебных споров они смогли выяснить только то, что компанией полностью владеет иностранное государство, и у нее есть офис в США.

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