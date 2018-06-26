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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 9:02 26.06.2018 - 09:02

Сан-Франциско. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Окружной суд США отклонил иск двух калифорнийских городов, Сан-Франциско и Окленда, к пяти крупнейшим нефтедобывающим компаниям, в котором они требовали защитить их жителей от изменения климата.

Ответчиками выступали компании BP, Shell, ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips.

"Опасности, о которых говорят истцы, реальны, - цитирует решение судьи Dow Jones. - Однако это глобальные опасности, как и их причины. Проблема заслуживает более масштабного решения, чем то, которое может вынести окружной судья или присяжные по делу о нарушении общественного порядка".

Отмечается, что аналогичные иски подали другие местные власти в США, в том числе власти города Нью-Йорка.

"Доступный и надежный источник энергоносителей - не нарушение общественного порядка, а общественная необходимость, - заявил главный юрисконсульт Chevron Р.Хьютт Пэйт. - Использование исков для того, чтобы заклеймить мужчин и женщин, которые поставляют необходимую всем энергию, не является ни справедливыми, ни конструктивным решением".

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