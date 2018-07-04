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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 7:05 04.07.2018 - 07:05

Гонконг. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Судья, ведущий процесс против бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака, принял решение отпустить обвиняемого под залог в $250 тыс., сообщили местные СМИ.

Отставному политику предъявлены обвинения в коррупции и "злоупотреблении доверием", что по малайзийский законам подлежит уголовному преследованию.

В ходе начавшегося в среду судебного заседания Н.Разак не признал оглашенные обвинения и обратился с просьбой об освобождении под залог.

Обвинения против экс-премьера связаны с масштабной растратой средств из государственного фонда, созданного им во время пребывания на посту премьер-министра.

В процессе следствия в его доме были проведены обыски, были обнаружены денежные средства, украшения и другие предметы роскоши на общую сумму, превышающую $130 млн.

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