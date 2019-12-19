Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 19:34

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Верховный суд Канады в Оттаве подтвердил подданство Канады двух сыновей бывших российских агентов Андрея Безрукова и Елены Вавиловой, сообщает телерадикорпорация Канады CBC.

Федеральный апелляционный суд Канады ранее также постановил, что Александр и Тимоти Вавиловы, которые родились в Канаде в 1990-е годы, являются канадцами. Таким образом, Верховный суд Канады оставил это решение в силе.

В прошлом году власти Канады инициировали процесс, направленный на то, чтобы аннулировать канадский паспорт Александра Вавилова. Тогда власти заявили, что тот факт, что он родился на территории Канады, не означает, что молодой человек может претендовать на гражданство, так как его родители работали на иностранное государство и являлись его представителями. Кроме того, не исключалось, что паспорт могут аннулировать и ему.

Родители Александра и Тимоти, российские разведчики Андрей Безруков и Елена Вавилова, прибыли в Канаду в 1980-х годах. Они входили в разведывательную сеть, действовавшую на территории Северной Америки.

В июне 2010 года американские власти арестовали десятерых российских агентов по подозрению в шпионаже. Среди них были Безруков и Вавилова, а также Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро и др. Вскоре после ареста их обменяли на ученого Игоря Сутягина и бывших сотрудников спецслужб Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко, осужденных в России за шпионаж. Обмен состоялся в аэропорту Вены.

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