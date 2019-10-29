Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 15:01

Дубай. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Суд Пакистана по медицинским основаниям приостановил на восемь недель действие приговора в отношении бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа, сообщило во вторник агентство Associated Press.

Такая отсрочка была принята за несколько часов перед истечением срока временного освобождения Шарифа под залог.

Через восемь недель Шарифу либо будет предоставлена очередная отсрочка, либо ему придется вернуться в тюрьму.

Ранее во вторник сообщалось, что в настоящее время Шариф находится в больнице в Лахоре. По словам его врача, у него пониженный уровень тромбоцитов и проблемы с работой почек.

Шарифа госпитализировали на прошлой неделе, когда у него резко понизился до опасного уровня уровень тромбоцитов в крови.

В понедельник главврач больницы, где лечат Шарифа, заявил, что следующие двое суток станут решающими для его здоровья и жизни. Его состояние оценивается как нестабильное.

В 2017 году Верховный суд Пакистана отстранил его от должности премьер-министра и запретил ему пожизненно занимать эту должность. В 2018 году Шариф был приговорен к семи годам тюремного заключения по обвинению в коррупции и "отмывании" денег.

Сам он обвинения в коррупции отрицает и называет себя жертвой спецслужб.

Расследование в отношении Шарифа началось после скандальной публикации "панамского архива". В документах говорилось, что несколько детей Шарифа были связаны с офшорными компаниями, которые, предположительно, использовались для перенаправления средств и покупки иностранных активов, в частности дорогостоящих квартир на фешенебельной лондонской улице Парк-Лейн.

1ви ар

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