Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 14:03

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Суд над подозреваемыми в причастности к крушению малазийского Boeing на востоке Украины начнется в 10 утра 9 марта 2020 года в суде в Гааге. Соответствующее объявление сделал глава Совместной следственной группы (ССГ) Фред Вестербейке (Fred Westerbeke).

"Мы думаем, что сможем передать дело в суд до конца года. Уголовный процесс состоится в суде в Гааге, который проведет заседания в условиях усиленной безопасности в уголовно-криминальном комплексе Схиппола... Суд информировал нас, что уголовное преследование подозреваемых начнется 9 марта 2020 в 10 утра", - сказал он.

При этом Вестербейке обратился к подозреваемым с призывом присутствовать во время судебного процесса или контактировать с ССГ до процесса. Вместе с тем, он предупредил, что "суд пройдет, даже если они примут решение не присутствовать".

Ранее ССГ назвала имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 "Малазийских авиалиний" в небе над Украиной 17 июля 2014 года: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

"Сегодня мы выдали международные ордера на арест первых подозреваемых, которых мы подвергнем уголовному преследованию. Их также добавят в национальные и международные списки разыскиваемых лиц", - сказал представитель следствия.

Представитель ССГ заявил, что следствие не будет просить Россию об экстрадиции фигурантов дела, так как она запрещена конституцией РФ, однако следствие попросит Россию и Украину о допросе подозреваемых

Фигуранты по делу о крушении MH-17 сами не "нажимали кнопку" пуска ракеты, но все равно ответственны за гибель людей, считают международные следователи, и следствие готово выслушать позицию подозреваемых в суде.

ан

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