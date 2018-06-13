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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 7:07 13.06.2018 - 07:07

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Федеральный суд отверг во вторник иск Минюста США, который пытался заблокировать покупку корпорацией AT&T Inc. компании Time Warner Inc., не найдя доказательств того, что сделка ограничит конкуренцию среди провайдеров платного ТВ.

Президент Дональд Трамп обещал заблокировать слияние двух корпораций во время своей предвыборной кампании в 2016 г.

AT&T и Time Warner объявили о сделке два года назад, чтобы, в частности, более успешно конкурировать с медиа-гигантами Google и Netflix. Минюст вскоре после этого обратился в суд, заявив, что слияние создаст слишком крупного игрока на медиарынке. Это может подорвать конкуренцию и ударить по потребителям, поскольку объединенная компания сможет использовать доминирующую позицию для повышения стоимости своего контента для операторов кабельных сетей.

Ранее слияние компаний уже одобрили все другие регуляторы, включая Еврокомиссию, и она считалась уже практически завершенной.

Time Warner - один из мировых лидеров индустрии развлечений, владелец телеканалов TNT, TBS, CNN и одноименной киностудии. HBO выпускает сериалы "Игра престолов" и "Мир Дикого запада".

AT&T ведет свою историю от созданной в 70-х годах 19-го века изобретателем телефона Александром Беллом компании Bell Telephone.

Стоимость сделки по слиянию двух компаний оценивается в $80 млрд.

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