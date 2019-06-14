Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 12:42

Лондон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Верховный суд Великобритании постановил, что слушания по вопросу экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США пройдут в феврале 2020 года, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

Накануне глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил в эфире радио BBC, что подписал решение о выдаче Ассанжа в США, и теперь окончательно решение предстоит принять суду.

Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет Асанжа в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии. В начале месяца его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. Власти Эквадора также разрешили забрать личные вещи Ассанжа.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!