Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 17:39

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Верховный суд США отклонил жалобу отраслевой группы сталепроизводителей, попытавшейся оспорить возможность обоснования шагов по введению ограничительных мер в торговой сфере американским президентом Дональдом Трампом вопросами национальной безопасности.

Таким образом, суд отказался поставить под сомнение правомерность введения Трампом 25%-ных пошлин на импорт стали в марте 2018 года.

По мнению представителей группы, подавшей жалобу, возможность использования Трампом раздела 232 закона США "О расширении торговли" от 1962 года дает президенту столь широкую свободу действий в плане введения торговых пошлин, что это нарушает конституцию страны.

"Раздел 232 передает президенту весь объем конституционных полномочий Конгресса в плане введения пошлин и других ограничений на импорт", - утверждают в Американском институте мировой сталелитейной отрасли.

Администрация Трампа заявила, что суду стоит отклонить жалобу сталепроизводителей, поскольку "здравый смысл и требования государственной координации оставляют на усмотрение президента" оценку событий с точки зрения национальной безопасности, сообщает агентство Bloomberg.

Верховный суд оставил без изменений раздел 232 в 1976 году, отметив, что в нем надлежащим образом прописаны принципы его применения президентом.

Трамп планирует воспользоваться этим разделом для введения пошлин на импорт Штатами автомобилей и автокомпонентов.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

пк мв

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