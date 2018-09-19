Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 18:55 19.09.2018 - 18:55

Стокгольм. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - В окружном суде Стокгольма состоялось заседание по делу влиятельного культурного деятеля, фотографа Жан-Клода Арно, которого обвиняют в изнасиловании женщины в 2011 году, сообщает в среду "Радио Швеции".

По информации радиостанции, мужчина отказался признать себя виновным в совершении насильственных действий сексуального характера. Против него выдвинуто два пункта обвинений по этой статье.

Радиостанция отметила, что пострадавшая является одной из 18 женщин, которые публично обвинили Ж.-К.Арно в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

Шведские СМИ напоминают, что этот случай стал причиной крупного скандала, разгоревшегося вокруг Нобелевского комитета по литературе, в деятельности которого подсудимый на протяжении долгих лет принимал активное участие. Он также является супругом члена Шведской академии Катарины Фростенсон.

В мае Шведская академия объявила о решении не вручать эту Нобелевскую премию по литературе в 2018 году. Подобное решение было принято "низкого уровня доверия к академии со стороны общественности". Решение Шведской академии вызвано рядом скандалов вокруг академии. В частности, речь идет о скандалах, связанных с домогательствами, а также с финансовыми преступлениями.

Скандал с домогательствами был спровоцирован публикацией газеты "Дагенс нюхетер", в которой 18 женщин обвинили в домогательствах видного культурного деятеля Ж.-К.Арно, проекты которого, по данным расследования, финансировались из нобелевского фонда. Также его подозревают в том, что он раскрывал имена некоторых лауреатов Нобелевской премии до их официального объявления. После этого Шведская академия разорвала с ним все связи и прекратила выдавать гранты.

Однако, как ожидается, сама награда за 2018 год будет вручена в следующем году -в месте с наградой за 2019 год.

1ла эф

Neuer Inhalt Horizontal Line