Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 11:35 15.03.2018 - 11:35

Токио. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Окружной суд Киото обязал правительство и крупнейшую энергетическую компанию страны - оператора электростанции Tokyo Electric Power Co (TEPCO) выплатить 110 подданным Японии, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, около $1,04 млн, сообщает в четверг агентство "Дзидзи".

Таким образом, каждый из 110 потерпевших, чьи дома оказались разрушены в результате катастрофы, получит примерно по $9,4 тыс.

Это судебное решение стало третьим по счету, в котором суд признал виновными в катастрофе и правительство, и оператора электростанции - в марте и октябре прошлого года суд Маэбаши и суд Фукусимы также постановили необходимость выплатить компенсации.

При этом в сентябре 2017 года суд признал виновным только компанию-оператора.

Суд постановил, что правительство и оператор электростанции должны были предусмотреть возможность того, что АЭС может пострадать от цунами, вероятность которого была описана в исследовании 2002 года.

Исследование, проведенное правительственной группой по отслеживанию землетрясений, допустило 20-ти процентную вероятность возникновения землетрясения магнитудой более 8 в течение 30 лет, которое может вызвать цунами близ территории префектуры Фукусима.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На АЭС "Фукусима-1" произошло расплавление активной зоны реакторов сразу на трех энергоблоках.

По последним подсчетам, жертвами катастрофы стали 15 895 человек в 12 префектурах, а еще 2539 считаются пропавшими без вести. Кроме этого, не менее еще 3647 человек из числа эвакуированных из зоны бедствия скончались позднее из-за проблем со здоровьем и по другим причинам.

Общее число эвакуированных составило 470 тыс. человек. Согласно информации полиции, на данный момент 73 349 человек до сих пор могут считаться эвакуированными из-за задержек с восстановительными работами в пострадавших районах.

мд эф*

Neuer Inhalt Horizontal Line