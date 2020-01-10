Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 17:18

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани до своей гибели занимался подготовкой атак против США, в частности - против посольств, утверждает глава госдепа Майк Помпео.

"У нас была конкретная информация по поводу непосредственной угрозы, в частности - против американских посольств", - сказал он журналистам в Белом доме в пятницу.

"Это бы произошло. Жизни американцев оказались бы под угрозой", - добавил Помпео.

Это заявление прозвучало после того, как многие конгрессмены заявили, что на брифинге по поводу американской операции по устранению Сулеймани им ничего не сообщили о том, какую именно непосредственную угрозу он представлял для США.

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