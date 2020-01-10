Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 17:54

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани до своей гибели занимался подготовкой атак против США, в частности - против посольств, утверждает глава госдепа Майк Помпео.

"У нас была конкретная информация по поводу непосредственной угрозы, в частности - против американских посольств", - сказал он журналистам в Белом доме в пятницу.

"Это бы произошло. Жизни американцев оказались бы под угрозой", - добавил Помпео.

Это заявление прозвучало после того, как многие конгрессмены заявили, что на брифинге по поводу американской операции по устранению Сулеймани им ничего не сообщили о том, какую именно непосредственную угрозу он представлял для США.

В четверг спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила, что убийство американскими военными командующего Сулеймани не сделало США более безопасным местом.

"Основываясь на (фактах - ИФ) из открытых источниках информации, я не верю в то, что они (администрация США - ИФ) посредством своих действий сделали страну безопаснее", - сказала она.

Американский журнал USA Today и исследовательская компания Ipsos провели опрос американского общественного мнения по поводу убийства Сулеймани и выяснили, что большинство респондентов тоже не видят в ликвидации Сулеймани пользу для безопасности США.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

1ка во

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