Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 16:48

Пекин. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Совокупный объем IPO на биржах материкового Китая в январе-октябре 2019 года составил 162,4 млрд юаней ($23,2 млрд), свидетельствуют данные Китайского комитета по контролю над ценными бумагами.

Первичные размещения акций за этот период провели 143 компании.

Число IPO на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах в прошлом году упало до 105 по сравнению с 436 в 2017 году, что стало самым низким показателем за последние пять лет. При этом объем привлеченных средств сократился на 40%.

Продолжающееся ужесточение процесса проверки IPO отражает усилия страны по реформированию рынка капитала, сказал зампредседателя комитета Янь Цинминь. Он отметил, что одной из основных целей является повышение качества компаний с листингом, сообщает агентство "Синьхуа".

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