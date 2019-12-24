Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 10:35

Лондон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Супруг королевы Великобритании, герцог Эдинбургский Филипп во вторник после курса лечения покинул больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне, сообщают британские СМИ.

Герцог Эдинбургский находился в больнице с пятницы. Ожидается, что теперь он отправится Сандрингемский дворец в Норфолке, где британская королевская семья будет праздновать Рождество.

На прошлой неделе 98-летний супруг Елизаветы II был доставлен в больницу для прохождения медосмотра и лечения в связи с "возникшими ранее медицинскими проблемами". В Букингемском дворце тогда указали, что в данном случае госпитализация - это мера предосторожности".

В мае 2017 года стало известно, что супруг королевы Великобритании решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях. При этом Елизавета II полностью поддержала его решение.

Католики, протестанты и последователи многих православных церквей по всему миру отвечают Рождество в ночь на 25 декабря.

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