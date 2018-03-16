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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 7:31 16.03.2018 - 07:31

Нью-Йорк. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Супруга сына президента США Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп подала в четверг документы на развод в Верховный суд Манхэттена, сообщает газета The New York Post. В.Трамп и Д.Трамп-младший поженились в 2005 году, у них пятеро детей. Отмечается, что В.Трамп могла подать на развод в связи с семейными проблемами, связанными с поездками Д.Трампа-младшего и его "нашумевшими твитами". Йф гс Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс