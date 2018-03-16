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Нью-Йорк. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Супруга сына президента США Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп подала в четверг документы на развод в Верховный суд Манхэттена, сообщает газета The New York Post.

В.Трамп и Д.Трамп-младший поженились в 2005 году, у них пятеро детей.

Отмечается, что В.Трамп могла подать на развод в связи с семейными проблемами, связанными с поездками Д.Трампа-младшего и его "нашумевшими твитами".

Йф гс

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