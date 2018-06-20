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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 20:38 20.06.2018 - 20:38

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Супруга президента США Мелания Трамп довела до сведения Секретной службы, занимающейся охраной лидера страны, что ранее актер Питер Фонда опубликовал сообщение в "Твиттере" с угрозами в адрес сына президентской четы - 12-летнего Бэррона Трампа, сообщает в среду издание "Хилл".

"Этот твит был психопатическим и безответственным", - заявила изданию Стефани Гришем - директор по связям с общественностью М.Трамп.

По данным "Хилл", ранее П.Фонда призвал "вырвать Бэррона Трампа из материнских рук" и поместить в "клетку с педофилами", чтобы попытаться заставить М.Трамп выступить против своего мужа в вопросе о семьях иммигрантов. Позднее сообщение было удалено.

"Хилл" отмечает, что инцидент произошел на фоне волны критики политики "нулевой терпимости" в отношении нелегальных иммигрантов в США. В то время как взрослых иммигрантов задерживают и проводят в отношении них следственные мероприятия из-за незаконного пересечения границы, детей забирают от родителей. Издание отмечает, что речь может идти о тысячах детей нелегалов.

М.Трамп ранее высказывалась против подобных мер, отмечает издание.

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