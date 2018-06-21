Супруге премьера Израиля предъявлены обвинения в мошенничестве и растрате госсредств
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Иерусалим. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Израильская прокуратура предъявила обвинения в систематическом мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием супруге премьер-министра Израиля Саре Нетаньяху, сообщает в четверг сайт газеты "Гаарец".
Сторона обвинения считает, что С.Нетаньяху неправомерно расходовала бюджетные деньги. В частности, она потратила сумму в примерно $100 тыс. на заказы еды в резиденцию премьер-министра страны из люксовых ресторанов. Отмечается, что речь идет о нарушениях, допущенных за период с сентября 2010 года по март 2013 года.
Сама супруга премьер-министра ранее отверглся все обвинения в свой адрес.
В рамках этого дела обвинения также предъявлены бывшему заместителю гендиректора канцелярии премьера Эзру Сайдову.
1вл во
Интерфакс