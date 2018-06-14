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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 15:38 14.06.2018 - 15:38

Рига. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Существенный прогресс в корректировке инфляции в еврозоне помог Европейскому центральному банку (ЕЦБ) принять решение о завершении программы количественного смягчения (QE) в декабре текущего года, заявил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

Он отметил, что целью QE с момента ее запуска было обеспечение устойчивого движения инфляции к целевому показателю (чуть ниже 2%).

М.Драги добавил, что значительное стимулирование по-прежнему необходимо для закрепления инфляционного давления.

"Экономическая стабильность в еврозоне, а также сохранение монетарного стимулирования в достаточном объеме, дают нам основания быть уверенными в том, что устойчивое движение инфляции к целевому уровню будет продолжаться, и эта тенденция сохранится даже после постепенного сворачивания программы выкупа облигаций", - заявил он.

По словам главы ЕЦБ, риски для экономического подъема в еврозоне "в целом сбалансированы", однако глобальные риски стали более существенными.

"Неопределенность, связанная с глобальными факторами, включая угрозу протекционизма, увеличилась", - сказал он.

Замедление темпов роста ВВП еврозоны - до 0,4% в первом квартале 2018 года по сравнению с 0,7% в предыдущие несколько кварталов, отражает очень высокий подъем в 2017 году одновременно с увеличением неопределенности, а также появлением ряда временных факторов, как на внутреннем, так и на глобальном уровне, отметил М.Драги.

"Последние экономические индикаторы и результаты опросов являются более слабыми, чем ранее, но согласуются с прогнозами стабильного и повсеместного роста экономики", - заявил он.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

ЕЦБ также объявил, что намерен сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года.

Центробанк сократит ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) общим объемом 2,4 трлн евро с октября до 15 млрд евро с 30 млрд евро и завершит программу в декабре 2018 года.

ЕЦБ также продолжит реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в течение длительного времени после завершения QE, говорится в пресс-релизе Центробанка.

М.Драги отметил, что члены совета управляющих ЕЦБ в четверг единогласно поддержали принятые решения.

Он добавил, что вопрос, когда стоит приступить к подъему ставок, 14 июня Центробанком не обсуждался.

Курс евро к доллару США и иене усилил падение на комментариях М.Драги. Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1668 по сравнению с $1,1736 незадолго до начала выступления главы ЕЦБ.

Стоимость евро относительно иены опустилась до 128,81 иены с 129,17 иены.

Европейские фондовые индексы демонстрируют уверенный подъем на торгах в четверг.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,6%, британский FTSE 100 - на 0,5%, французский CAC 40 - на 0,9%, германский DAX -на 0,8%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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