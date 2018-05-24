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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 9:56 24.05.2018 - 09:56

*** Пока неясно, станет ли видный критик ЕС Савона министром экономики

Рим. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Руководители сформировавших правящую коалицию движения "Пять звезд" и партии "Лига" согласовывают кандидатуры на ключевые посты в правительстве Италии, пишет в четверг газета "Соле 24-оре".

Наиболее острым вопросом считается пост министра экономики. Согласно плану, он должен достаться "Лиге", предлагающую кандидатуру экономиста Паоло Савоны. Однако такой вариант у многих в коалиции вызывает опасения, так как П.Савона известен, в частности, очень жесткой критикой в адрес ЕС. Не уверен в разумности идеи назначения П.Савоны и президент Италии Серджо Маттарелла.

Партнеры по коалиции заверяют, что между ними нет разногласий, и все согласны на выдвижение именно кандидатуры П.Савоны. Тем не менее, в СМИ циркулирует информация о существующих альтернативных идеях. Так, министерский пост, согласно сообщениям, может занять видный представитель "Лиги" Джанкарло Джорджетти. А в движении "Пять звезд" в случае, если вариант с П.Савоной окажется нежизнеспособным, готовы поддержать кандидатуру экономиста Луиджи Дзингалеса.

Нет определенности и по многим другим министерским постам. В частности, идет обсуждение вопроса о главе министерства иностранных дел. Изначально главным претендентом на эту должность называли опытного дипломата Джампиеро Массоло, однако, как пишет "Соле 24-оре", в последние дни этот вариант стал менее популярен среди руководства коалиции. В качестве альтернативы называют независимого политика Энцо Моаверо Миланези. Он был министром по европейским делам в правительстве Марио Монти, а также - одно время занимал высокий пост в Еврокомиссии. Кроме того, главой МИД при определенном стечении обстоятельств может стать и лично лидер "Пяти звезд" Луиджи Ди Майо.

Определенность есть в том, что касается министра внутренних дел. Ожидается, что им станет лидер "Лиги" Маттео Сальвини, известный своей жесткой позицией по вопросам, касающимся иммиграции.

В среду президент Италии Серджио Маттарелла поручил Джузеппе Конте сформировать новое итальянское правительство.

Профессор юриспруденции Флорентийского университета Дж.Конте родился в 1964 году в области Апулия и сделал карьеру в области преподавания гражданского частного права. В частности, он читал лекции в Кембридже и Сорбонне.

У Дж.Конте нет серьезного опыта политической деятельности. Его считают компромиссным кандидатом, так как он не представляет ведущие политические силы Италии - ни партию "Лига", ни движение "Пять звезд".

Ранее "Лига" и "Пять звезд" распространили текст контракта о создании коалиционного соглашения, в котором затрагивались международные отношения, социально-экономическая, культурная и трудовая сферы. Помимо этого, в соглашении говорилось о необходимости отменить санкции против России одновременно с сохранением партнерских отношений между Италией и Вашингтоном.

Политики не могли сформировать правительство в Италии более двух месяцев. После очередных безуспешных консультаций президент Италии предложил сформировать "нейтральное" правительство, которое будет работать вплоть до досрочных выборов. Обе партии выступили против такого предложения.

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, в которую, в том числе, входит "Лига", второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы.

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