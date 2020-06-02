Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 20:36

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Сформировавшийся в южной части Мексиканского залива тропический шторм "Кристобаль" может принести сильные наводнения в Мексику и центральную Америку, сообщает агентство Associated Press.

По данным национального центра США по предупреждению ураганов, в настоящее время эпицентр шторма располагается в 215 км к северо-востоку от мексиканского города Коацакоалькос. Максимальная скорость порыров ветра достигает 65 км/ч.

По прогнозам местных метеорологических служб, на этой неделе шторм может принести в некоторые районы Мексики обильные осадки - до 50 см.

Отмечается, что шторм сформировался от остатков тропического шторма "Аманда", который на выходных привел к гибели как минимум 17 человек в Гватемале и Сальвадоре.

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