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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 9:14 09.10.2018 - 09:14

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Ураган "Майкл", сформировавшийся над Атлантическим океаном, набирает силу и движется к американскому штату Флорида, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

В настоящий момент урагану присвоена первая из пяти категорий мощности по шкале Саффира-Симпсона. Ожидается, что ураган в ближайшее время усилится до третьей категории и обрушится на Флориду в среду.

"Майкл" движется со стороны Мексиканского залива, максимальная скорость порывов ветра достигает 144 км/ч.

Во Флориде уже начали активно готовиться к удару стихии. По словам губернатора штата Рика Скотта, для ликвидации последствий урагана будут задействованы более 1,2 тыс. военных. Жителям некоторых прибрежных районов местные власти рекомендовали эвакуироваться, закрыт ряд государственных учреждений, в том числе Верховный суд Флориды.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что США готовы к приближающемуся урагану.

"Так как ураган Майкл приближается, мы работаем вместе с государственными и местными властями во Флориде для того, чтобы принять все необходимые меры предосторожности. Мы призывает всех местных жителей быть готовыми и прислушиваться к советам местных властей", - сказал Д.Трамп. По его словам, "Майкл" выглядит как "довольно большой" ураган.

Метеорологи также предупреждают, что ураган может привести к проливным дождям, наводнениям и сходам оползней в западной части Кубы.

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