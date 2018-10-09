Сформировавшийся над Атлантикой ураган "Майкл" движется в сторону Флориды
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Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Ураган "Майкл", сформировавшийся над Атлантическим океаном, набирает силу и движется к американскому штату Флорида, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".
В настоящий момент урагану присвоена первая из пяти категорий мощности по шкале Саффира-Симпсона. Ожидается, что ураган в ближайшее время усилится до третьей категории и обрушится на Флориду в среду.
"Майкл" движется со стороны Мексиканского залива, максимальная скорость порывов ветра достигает 144 км/ч.
Во Флориде уже начали активно готовиться к удару стихии. По словам губернатора штата Рика Скотта, для ликвидации последствий урагана будут задействованы более 1,2 тыс. военных. Жителям некоторых прибрежных районов местные власти рекомендовали эвакуироваться, закрыт ряд государственных учреждений, в том числе Верховный суд Флориды.
Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что США готовы к приближающемуся урагану.
"Так как ураган Майкл приближается, мы работаем вместе с государственными и местными властями во Флориде для того, чтобы принять все необходимые меры предосторожности. Мы призывает всех местных жителей быть готовыми и прислушиваться к советам местных властей", - сказал Д.Трамп. По его словам, "Майкл" выглядит как "довольно большой" ураган.
Метеорологи также предупреждают, что ураган может привести к проливным дождям, наводнениям и сходам оползней в западной части Кубы.
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Интерфакс