Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 18:12

Вена. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Схема обмена иранской нефти на продукты работает, приобретение избыточной нефти осложняется тем, что мировой рынок сбалансирован, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если говорить конкретно о схеме "нефть в обмен на товары", то надо понимать, что рынок углеводородов в мире, и нефти в том числе, сейчас довольно сбалансирован, поэтому избыточные объемы реализовывать сложно", - сказал Рябков журналистам.

"Эта схема ("нефть в обмен на товары") работает тоже, она по большому счету бартерная. Самое главное в ней, что вы уходим от постоянной угрозы попадания под волюнтаристские американские меры по ограничению долларовых транзакций", - добавил он.

Рябков отметил, что понимание необходимости "защищаться от доллара" проникает все шире в международное сообщество.

"Не скажу, что сегодняшняя совместная комиссия стала индикатором этого, но, по крайней мере, былой оторопи от наших заявлений о том, что от долларовой зависимости нужно избавляться и как можно скорее, в реакции наших партнёров по СВПД мы не почувствовали", - сказал замминистра.

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