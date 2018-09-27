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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 17:18 27.09.2018 - 17:18

Берлин. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Федеральная счетная палата ФРГ поставила под сомнение необходимость пожизненного содержания бывших федеральных канцлеров за счет немецких налогоплательщиков, сообщает издание Bild со ссылкой на контрольный отчет ведомства.

Бывшие канцлеры получают в пожизненное распоряжение не только обслуживающий персонал, в частности водителей, но и собственные офисы с сотрудниками, говорится в статье.

Согласно отчету СП, бывшие канцлеры неоднократно выходили за пределы дозволенного. В частности, использовали предоставленные им помещения для своих частных мероприятий или лоббистской работы в интересах определенных групп. Кроме того, офисные помещения и персонал использовались экс-канцлерами в целях "получения дополнительного дохода" и обходились налогоплательщикам в сотни тысяч евро ежегодно, отмечает Deutsche Welle.

После смерти Гельмута Шмидта и Гельмута Коля единственным бывшим канцлером Германии является Герхард Шрёдер. Он является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, а также второй раз подряд был избран главой совета директоров "Роснефти".

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