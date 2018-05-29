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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 17:31 29.05.2018 - 17:31

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Вашингтон продолжает активную подготовку к саммиту с Северной Кореей, запланированному на 12 июня в Сингапуре, сообщила во вторник представитель Белого дома Сара Сандерс.

"После письма президента лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну от 24 мая северокорейцы активно взаимодействуют (с Вашингтоном)", - говорится в заявлении С.Сандерс, которое она опубликовала в "Твиттере".

"США продолжают активно готовиться к запланированному саммиту президента с лидером (КНДР) Ким Чен Ыном в Сингапуре", - отмечается в нем.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

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