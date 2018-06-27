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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 22:00 27.06.2018 - 22:00

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Администрация США прилагает серьезные усилия, чтобы убедить европейских партнеров оставить в силе ограничительные меры против РФ, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

По сообщению телеканала Эй-Би-Си, глава госдепа отметил, что Вашингтон "делает активные усилия" в этом направлении, в особенности - в случае с Италией, правительство которой скептически относится к подобным ограничительным мерам.

По словам М.Помпео, сейчас он больше чем ранее верит, что эти усилия США увенчаются успехом.

Говоря о готовящейся встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, П.Помпео выразил уверенность, что американский лидер "ясно даст понять, что вмешательство в наши выборы совершенно недопустимо".

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