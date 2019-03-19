Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон подошел к финальной стадии заключения соглашения с Бразилией о запуске американских космических аппаратов с территории этой страны.
"Я также рад объявить, что после 20 лет переговоров, мы завершаем подготовку соглашения, позволяющего американским компаниям производить запуски космических аппаратов с территории Бразилии. Это прекрасное местоположение. И из-за расположения, огромные суммы денег будут сэкономлены", - сказал Д.Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсанару.
1кю ар