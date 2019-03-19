Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 19:21

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон подошел к финальной стадии заключения соглашения с Бразилией о запуске американских космических аппаратов с территории этой страны.

"Я также рад объявить, что после 20 лет переговоров, мы завершаем подготовку соглашения, позволяющего американским компаниям производить запуски космических аппаратов с территории Бразилии. Это прекрасное местоположение. И из-за расположения, огромные суммы денег будут сэкономлены", - сказал Д.Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсанару.

1кю ар

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