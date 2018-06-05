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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 10:38 05.06.2018 - 10:38

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - США приняли решение бойкотировать во вторник сессию Конференции по разоружению в Женеве из-за председательства Сирии, говорится в заявлении постпреда США при Конференции Роберта Вуда.

"Мы не принимаем участие в сегодняшней сессии из-за попыток Сирии на прошлой неделе использовать свое председательство в Конференции по разоружению, чтобы выставить в положительном свете неприемлемое и опасное поведение режима", - написал он на своей странице в "Твиттере".

"Мы продолжим защищать интересы США в организации", - добавил американский дипломат.

На прошлой неделе Р.Вуд присутствовал на первом заседании при председательстве Сирии.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен ограничить свое участие в работе конференции на время председательства Сирии. Госдепартамент США также призывал и другие страны выступить против председательства Сирии, поскольку, по мнению Вашингтона, Дамаск "утратил доверие, чтобы председательствовать после повторного применения химического оружия против сирийского народа".

Конференция по разоружению - постоянно действующий международный форум для обсуждения и выработки соглашений по вопросам разоружения. В конференции принимают участие 65 государств.

Сирия является государством-председателем Конференции в период с 28 мая по 22 июня.

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