Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 19:47

Вашингтон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Эпоха, когда США могли заключать стратегически важные договоренности, обеспечивающие их безопасность, исключительно с Россией и без участия Китая, осталась в прошлом, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.

"Если говорить о стратегической структуре, которая бы обеспечивала безопасность Америки, то ее сейчас уже нельзя выстраивать с участием исключительно США и России", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Помпео объяснил, что, если говорить о сфере контроля над вооружениями, то сейчас США не могут игнорировать "усилившуюся угрозу, исходящую от Коммунистической партии Китая".

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