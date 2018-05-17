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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 12:44 17.05.2018 - 12:44

Нью-Йорк. 17 мая. ИНТЕРФАКС - США опасаются, что Россия установит на маршруте газопровода "Северный поток 2" разведывательное оборудование, передает слова заместителя помощника госсекретаря по энергетической дипломатии Сандры Оудкирк агентство Bloomberg.

Она отметила, что проект вызывает опасения о безопасности и что США выступают против проекта, поскольку он повысит зависимость Европы от поставок российского газа.

С.Оудкирк напомнила, что в отношении проекта могут быть введены санкции в соответствии с законом "Меры противодействия врагам Америки путем санкций", принятым в августе 2017г в ответ на роль РФ в ситуации на Украине и предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы.

В документе есть отдельная статья под названием "Энергетическая безопасность Украины", где США обозначают 10 положений своей политики, в том числе то, что США будут "продолжать противодействовать газопроводу "Северный поток 2" с учетом его вредного влияния на энергобезопасность Европы, развитие газовых рынков Центральной и Восточной Европы, и энергетических реформ Украины".

"Это безобразие - видеть американское вмешательство в европейскую энергетическую политику, это безобразие, что США планируют разделить Европу, безобразие, если США удастся ограничить доступ российского газа в Европу, потому что, очевидно, это приведёт к более низкой конкурентоспособности европейского газового рынка, к более высоким ценам и для европейской промышленности, и для населения", - прокомментировал этот закон директор Engie по управлению поставками газа Филипп Ведренн (Phillipe Vedrenne) в начале года.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Партнеры по проекту: "Газпром" (MOEX: GAZP), Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.

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