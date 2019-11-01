Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 15:23

Вашингтон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Санкции США могут коснуться тех, кто снабжает иранский строительный сектор запрещенными товарами, сообщила в пятницу представитель госдепа США Морган Ортагус.

"США максимально усиливают давление на иранский режим, воздействуя на иранский строительный сектор. Его контролирует КСИР (Корпус стражей Исламской революции - ИФ) - террористическая организация. В отношении тех, кто продает, снабжает или обеспечивает поставку материалов (на которые распространены санкции - ИФ) иранскому строительному сектору, будут применены обязательные санкции", - написала Ортагус в Твиттере.

Ранее госдепартамент США сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении дополнительных санкций против Тегерана.

Ограничительные меры касаются, в частности, строительного сектора и иранской ракетной программы.

Госдеп пояснил, что строительный сектор Ирана прямо или косвенно связан с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Против этого корпуса Вашингтон давно ведёт "политику максимального давления". В связи с этим госдеп теперь решил ввести запрет на поставку ряда материалов, используемых для строительства.

Так, под санкции подпадает продажа, поставка или передача в Иран или из Ирана сырья и полуфабрикатов металлов, графита, угля и программного обеспечения для промышленных целей.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство США вводит ограничения на поставки целого ряда материалов, которые могут использоваться в рамках ракетной и ядерной программ Ирана.

В частности, ограничения касаются труб из нержавеющей стали 304L, двух видов фольги и нержавеющей стали CrNi60WTi ESR + VAR.

1ви ар

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