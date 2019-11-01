Вашингтон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Санкции США могут коснуться тех, кто снабжает иранский строительный сектор запрещенными товарами, сообщила в пятницу представитель госдепа США Морган Ортагус.
"США максимально усиливают давление на иранский режим, воздействуя на иранский строительный сектор. Его контролирует КСИР (Корпус стражей Исламской революции - ИФ) - террористическая организация. В отношении тех, кто продает, снабжает или обеспечивает поставку материалов (на которые распространены санкции - ИФ) иранскому строительному сектору, будут применены обязательные санкции", - написала Ортагус в Твиттере.
Ранее госдепартамент США сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении дополнительных санкций против Тегерана.
Ограничительные меры касаются, в частности, строительного сектора и иранской ракетной программы.
Госдеп пояснил, что строительный сектор Ирана прямо или косвенно связан с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Против этого корпуса Вашингтон давно ведёт "политику максимального давления". В связи с этим госдеп теперь решил ввести запрет на поставку ряда материалов, используемых для строительства.
Так, под санкции подпадает продажа, поставка или передача в Иран или из Ирана сырья и полуфабрикатов металлов, графита, угля и программного обеспечения для промышленных целей.
Кроме того, внешнеполитическое ведомство США вводит ограничения на поставки целого ряда материалов, которые могут использоваться в рамках ракетной и ядерной программ Ирана.
В частности, ограничения касаются труб из нержавеющей стали 304L, двух видов фольги и нержавеющей стали CrNi60WTi ESR + VAR.
1ви ар