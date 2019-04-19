Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 16:43

*** Вашингтон готов жестко отвечать на враждебные шаги РФ

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти США продолжат в ходе конатктов с РФ настаивать на недопустимости вмешательства во внутренние американские дела, заявил в пятницу глава госдепа Майк Помпео.

"Мы будем говорить о постоянном требовании к России: отказаться от действий, которые мешают успеху нашей демократии", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, будет ли Вашингтон обсуждать с Москвой доклад Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы в США 2016 года.

"Мы ясно укажем им на то, что такое поведение недопустимо. И мы будем принимать жесткие меры, которые заставят Россию платить большую цену за свои враждебные действия", - добавил он.

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