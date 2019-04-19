Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 16:48

*** Вашингтон готов жестко отвечать на враждебные шаги РФ

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти США продолжат в ходе контактов с Россией настаивать на недопустимости вмешательства во внутренние американские дела, заявил в пятницу глава госдепа Майк Помпео.

"Мы будем говорить о постоянном требовании к России: отказаться от действий, которые мешают успеху нашей демократии", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, будет ли Вашингтон обсуждать с Москвой доклад Роберта Мюллера о якобы российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

"Мы ясно укажем им на то, что такое поведение недопустимо. И мы будем принимать жесткие меры, которые заставят Россию платить большую цену за свои враждебные действия", - добавил он.

Госсекретарь США подчеркнул, что тема недопустимости вмешательства во внутренние дела США поднимается во время всех контактов на высоком уровне между США и Россией.

"Россия вмешивается в дела многих стран", - добавил М.Помпео. По его словам, признаки такого вмешательства видны, в частности, в Венесуэле и на Украине.

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