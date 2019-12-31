Этот контент был опубликован 31 декабря 2019 г. 16:04

Вашингтон. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава госдепа Майк Помпео во вторник предупредил руководство Ирака о готовности США и далее предпринимать меры по обеспечению безопасности американцев на иракской территории, заявила представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Она пояснила в коммюнике, что эту тему Помпео обсудил в ходе телефонных переговоров с президентом и премьером Ирака.

"Госсекретарь США ясно дал понять, что США будут защищать своих граждан, которые помогают обеспечивать суверенитет и независимость Ирака", - отметила Ортагус.

В коммюнике подчеркивается, что руководители Ирака обещали обеспечить безопасность американских дипломатов в Ираке, а также принадлежащих США объектов на иракской территории.

Во вторник сообщалось, что сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник предприняли попытку штурма американского посольства в Багдаде. После похорон скорбящие направились в "зеленую зону" города, где расположены правительственные учреждения и посольства, и добрались до американского посольства.

Под напором толпы охрана отступила на территорию посольства, пока демонстранты разбивали камеры наблюдения по периметру объекта и забрасывали здание бутылками для воды.

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