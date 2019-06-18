Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 19:32

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты после атаки в Оманском проливе намерены продолжить работу с партнерами и защищать свои интересы в регионе, заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы продолжим предоставлять дополнительную информацию об этих нападениях, нам не следует фокусироваться только на двух этих атаках", - заявил Помпео, отметив, что в регионе с начала мая произошло гораздо больше нападений.

Помпео напомнил, что многие страны региона - от Китая и Южной Кореи до Индонезии - заинтересованы в свободном и безопасном судоходстве через Ормузский пролив. Также госсекретарь заявил, что со своей стороны "Соединенные Штаты готовы выполнять свою часть" работы по обеспечению безопасного прохода, но и остальные страны, по мнению Вашингтона, должны осознавать угрозу своим морским торгговым путям.

Однако, подчеркнул Помпео, США не стремятся развязать войну, а собираются делать все возможное для защиты американских интересов в регионе.

"Президент Трамп не хочет войны", - сказал он.

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